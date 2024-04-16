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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يفاجئ صوامع طنطا لمتابعة أعمال توريد القمح

محافظ الغربية
محافظ الغربية

 

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجولة مفاجئة صباح اليوم لمتابعة عملية تسليم الأقماح في  أماكن تجميع وتخزين محصول القمح بالصوامع والمطاحن بطنطا للاطمئنان على تذليل كافة العقبات في سهولة ويسر وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك .

وذلك حفاظاً على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والمساهمة في تخفيض الفاتورة الاستيرادية ،وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة سير وانتظام العمل داخل مواقع التخزين المختلفة بالمحافظة.

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بدأت الجولة بمتابعة الأعمال بصومعة طنطا القابضة التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بجوار منطقة التجنيد بسعة تخزينية تصل الى 45000، كما تابع المحافظ سير الأعمال في صومعة طنطا المعدنية التابعة لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا بجوار مرور سالم بسعة تخزينية تصل الى 20000 واختتمت الجولة بتفقد  صومعة ريان بكفر عصام والتي تصل سعتها التخزينية الى 6000 .


وناشد محافظ الغربية، جميع المزارعين والموردين والتجار بسرعة توريد محصول القمح المحلي، مؤكدا  أن هناك 24 موقع تخزين مختلفة بالمحافظة مستعدة لاستقبال القمح  كما وجه بتكثيف حملات التوعية واللقاءات للقيادات الطبيعية بالمجتمع من العمد والمشايخ ، لحث المزارعين على توريد محصول القمح حرصا على توفير الأمن الغذائي لمصر.

كما شدد المحافظ على المرور الميداني الدوري من  اللجنة المركزية بمحافظة الغربية والمشكلة بقرار من الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لمتابعة بدء توريد القمح المحلى موسم 2024 بشون وصوامع محافظة الغربية .

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الجدير بالذكر ان محافظ الغربية قد شدد ، على رفع درجة الاستعداد التام والجيد لموسم توريد القمح هذا العام والتأكد من جاهزية الصوامع والشون والهناجر ومراعاتها للاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين حفاظا على المحصول.

 كما وجه جميع الجهات المعنية بالمحافظة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة استعدادا لموسم توريد الأقماح، والتيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد والاستلام، والتأكد من جاهزية الصوامع والشون بنطاق المحافظة، فضلا عن تمهيد الطرق الرئيسية للشون والمطاحن وضرورة وجود اسوار للشون التي تحتاج ذلك وحال عدم وجود أسوار بناء سور لحماية الشون ، وكذلك الحرص على وجود سيارة إطفاء قريبة من كل موقع تخزين.

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