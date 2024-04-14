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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يودع جثمان والدته في مشهد جنائزي بمسجد السيد البدوي بطنطا|صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شيع الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية منذ قليل جثمان والدته في مشهد جنائزي مهيب عقب انتهاء من أداء صلاة الجنازة عصرا، وسط مشاركة القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وكان محافظ الغربية اتسم بثبات الصابرين وإيمان المحاسبين في مشهد الوداع الأخير وسط دعواته بالرحمة لها قبيل لحظات الدفن، وعقب الانتهاء من صلاة الجنازة بساحه مسجد شيخ العرب الأحمدية.

وكان ديوان محافظة الغربية اليوم أعلن، وفاة والدة الدكتور طارق رحمي محافظ الإقليم إثر تعرضها للأزمة قلبية مفاجئة.

وأفاد بيان رسمي صادر عن المحافظة، بتدشين مراسم صلاة الجنازة عصرا بمسجد السيد البدوي بمدينة طنطا .

الجدير بالذكر أن محافظ الغربية سيتلقي واجب العزاء بمسجد المشير بالتجمع الخامس وسط مشاركة القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية وآخرين .

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الدكتور طارق رحمي التجمع الخامس أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب السيد البدوي القيادات الشعبية والتنفيذية القيادات الشعبية القيادات السياسية الانتهاء بمسجد المشير بالتجمع الخامس

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