محافظ الغربية يودع جثمان والدته في مشهد جنائزي بمسجد السيد البدوي بطنطا|صور

شيع الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية منذ قليل جثمان والدته في مشهد جنائزي مهيب عقب انتهاء من أداء صلاة الجنازة عصرا، وسط مشاركة القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وكان محافظ الغربية اتسم بثبات الصابرين وإيمان المحاسبين في مشهد الوداع الأخير وسط دعواته بالرحمة لها قبيل لحظات الدفن، وعقب الانتهاء من صلاة الجنازة بساحه مسجد شيخ العرب الأحمدية.

وكان ديوان محافظة الغربية اليوم أعلن، وفاة والدة الدكتور طارق رحمي محافظ الإقليم إثر تعرضها للأزمة قلبية مفاجئة.

وأفاد بيان رسمي صادر عن المحافظة، بتدشين مراسم صلاة الجنازة عصرا بمسجد السيد البدوي بمدينة طنطا .

الجدير بالذكر أن محافظ الغربية سيتلقي واجب العزاء بمسجد المشير بالتجمع الخامس وسط مشاركة القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية وآخرين .

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