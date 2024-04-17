وزير العمل: الدولة تهتم بالتعليم الفني والتكنولوجي واحتياجات سوق العمل

أكد الدكتور حسن شحاته ، وزير العمل ، أن سوق العمل يواجه العديد من التحديات في ظل ما يلاحقه العالم من تحديات اقتصادية وسياسية .

وقال وزير العمل خلال كلمته في المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني، "إديوتك إيجيبت" : ما يجمعنا اليوم في هذا المنتدى هو أن نبحث كيف يمكن لسوق العمل الاستفادة من الموارد البشرية ويستثمر فيها في ظل هذة التحديات ؟!

وأضاف وزير العمل، ان سوق العمل يرتبط بقدرة الفرد علي النجاح في التعليم المستمر ، مؤكداً أن استمرار تدفق فرص العمل يتطلب توفير المشروعات الصغيرة متناهية الصغر والمساواة بين الجنسين لتوفير العمل وتحسين الصورة النمطية عن التعليم الفني والمهني ، لذا انشأت مراكز التدريب المهني واليات النهوض بها .

واكد وزير العمل ، ان الدولة تهتم بالتعليم الفني والتكنولوجي و احتياجات سوق العمل ، مشيرا الي أن الدولة مهتمة بتغيير اتجاه الدراسة ، والتخصصات الدراسية لمواكبة سوق العمل ، وهذا هو المطلوب .

وتنعقد النسخة الثالثة للمنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني، "إديوتك إيجيبت" ، بالشراكة مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ" وتحت رعاية ومشاركة وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعليم العالي والبحث العلمي، العمل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإنتاج الحربي، والتجارة والصناعة، والبترول والثروة المعدني، والهجرة، وكذلك اتحاد الصناعات المصرية.

وتأتي النسخة الثالثة للمنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني، "إديوتك إيجيبت" ، انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة للاهتمام بالتعليم الفني وتطويره وربطه بالصناعة وبملفات التنمية، واعتباره أحد أهم دعائم البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ومحور أساسي في خطة الدولة لجلب الاستثمارات الخارجية باعتبار الأيدي العاملة المحترفة المدربة والمتنوعة في عدة مجالات محفز مهم للمستثمرين الأجانب خاصة في القطاعات الاقتصادية الثلاثة الأساسية الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.