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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: توقعات صندوق النقد الدولي تؤكد سير الاقتصاد المصري في الطريق الصحيح

النائبة ميرفت الكسان
النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

قالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن صندوق النقد الدولى مؤسسة مالية تضع توقعات مستقبلية للإقتصاد.

وأشارت إلى أن توقعات صندوق النقد الدولى لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.4% عام 2025 من 3 % العام الجاري تؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير فى الطريق الصحيح.

وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه من المتوقع فى العام القادم فى أول يوليو أن تزيد معدلات النمو الاقتصادى في مصر ، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولى يشير إلى شهادات تعطى رسائل طمأنة لكل المؤسسات الاخرى للإستثمار داخل مصر وماذا سيحدث خلال الفترة المقبلة ، وهى رسالة قوية أن الإقتصاد المصرى يسير نحو الأفضل.

وكان قد رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.4% عام 2025 من 3 % العام الجاري.

وتوقع الصندوق في تقرير آفاق النمو العالمي الصادر ، أن يتراجع معدل التضخم إلى 25.7% في 2025.

وتشارك الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي بأعمال اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والمنعقدة خلال الفترة من 15 إلى 20 إبريل الجاري بالعاصمة الأمريكية واشنطن بمشاركة وفود وممثلي الدول المختلفة.

وقالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تصريح سابق، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 تستهدف أن يبلغ معدل النمو 4.2%. 

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