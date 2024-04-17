حبس المتهمين بسرقة توك توك وإصابة سائقه تحت تهديد السلاح في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين بسرقة توك توك وإصابة سائقه بسلاح أبيض بدائرة شبرا الخيمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وسؤال المصاب والاستعلام عن حالته.

وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، من العقيد محمد أبو مندور، رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة، بقيام شخصين باستيقاف سائق مركبة "توك توك" حال سيره بمنطقة شبرا الخيمة بدعوى توصيلهما، وأثناء سيرهم قاما بإشهار سلاح أبيض فى وجهه والتعدى عليه بالضرب مُحدثين إصابته وقاما بالاستيلاء على مركبة "التوك توك" قيادته.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهما مركبة التوك توك المبلغ بسرقتها، وتلسلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.