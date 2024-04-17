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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدفعية الاحتلال تطلق نيران الغضب على جنوب لبنان بعد حادثة مسيرة الجليل

أرشيفية
أرشيفية

صبت المدفعية الصهيونية نيران غضبها على جنوب لبنان ، حيث اطلقت المدفعية الإسرائيلية قذائفها بكثافة تجاه الأراضي اللبنانية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
قالت هيئة البث الإسرائيلية بارتفاع عدد الإصابات جراء هجوم المسيرة في الجليل إلى 18 مصابا أكثر من أربعة جروحهم خطيرة.
و شن جيش الاحتلال غارتان على محيط بلدتي يارين والناقورة جنوبي لبنان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقال الجيش الإسرائيلي انه هاجم المواقع التي أطلقت منها النيران على بلدة عرب العرامشة.

وسبق وافادت وسائل إعلام إسرائيلية بارتفاع عدد المصابين جراء القصف على عرب العرامشة إلى 13 بينهم 4 في حالة خطيرة.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش دفع بمروحية لإجلاء الجرحى في بلدة العرامشة.

ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن صواريخ أصابت مبنى وسيارة في عرب العرامشة قرب الحدود مع لبنان.
وقبل قليل تم إطلاق صاروخين من جنوب لبنان باتجاه موقع الرمثا الإسرائيلي في تلال كفرشوبا المحتلة.

 

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