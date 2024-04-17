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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: المبادرات الرئاسية نجحت في الارتقاء بجودة معيشة المواطن المصري

النائب يسري المغازي
النائب يسري المغازي

قال النائب يسري المغازي عضو مجلس النواب، إن المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية استطاعت تغيير الواقع المصري للأفضل، مشيرا إلى مبادرات حياة كريمة وتكافل وكرامة و100 مليون صحة وغيرها من مبادرات رئاسية فاعلة.

ولفت المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، إلى حرص الرئيس السيسي منذ توليه المسؤولية على توفير حياة كريمة للمواطن المصرى، واطلاق مبادرات صحية واجتماعية فاعلة فى مختلف القطاعات، وذلك انطلاقًا من حرص الدولة على الاهتمام بالمواطنين، ومستوى معيشتهم.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى اطلاق مبادرة حياة كريمة في 2019،  لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا على مستوى الدولة، وتحسين جودة الحياة لمواطنى الريف المصرى من خلال تطوير 4584 قرية وبتكلفة تصل 515 مليار جنيه، لافتا أن المبادرة حققت نجاحا مدويا في الشارع المصري.

وشدد نائب الدقهلية، أن هذه المبادرات الرئاسية مثل حياة كريمة أو تكافل وكرامة والتي ضمنت دعما نقديا لملايين الأسر  أو 100 مليون صحة للتصدي لفيروس سي، أسعدت الشارع المصري وسرعت من التنمية الشاملة فيه.

واختتم المهندس يسري المغازي، أن أهم مزايا مبادرة حياة كريمة، والتي تخدم نحو 60 مليون مواطن هو حرصها على تقديم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل، المرافق والبنية الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية والتنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل وغيرها وهو ما يحسب للسيسي.

السيسي الرئيس السيسي مجلس النواب النواب النائب يسري المغازي

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