العراق يتوقع تجاوز محصول القمح المحلي حاجز الـ7 ملايين طن

قال وزير التجارة العراقي أثير الغريري إن العراق لديه اكتفاء ذاتي من القمح والمواد الغذائية لمدة 6 أشهر.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الزراعة قوله إن الوزارة تتوقع أيضا أن يتجاوز محصول القمح المحلي سبعة ملايين طن.

وتقول الوزارة إن العراق، الذي يزيد عدد سكانه عن 43 مليون نسمة، يحتاج إلى ما بين 4.5 مليون و5 ملايين طن من القمح سنويا.

ويسعى العراق إلى زيادة اكتفاءه الذاتي من القمح رغم شح المياه في أنهاره عن طريق التحول إلى الزراعة في المناطق الصحراوية باستخدام المياه الجوفية.