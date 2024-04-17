إنجاز جديد.. مبابي ينضم لقائمة أعلى 10 هدافين بتاريخ دوري أبطال أوروبا

انتهت أمس مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني بإياب الدور ربع نهائي بدوري أبطال أوروبا ، بفوز الأول بأربعة أهداف مقابل هدف، بعد أن خسر ذهابا بنتيجة 3 – 2 في باريس.

و سجل كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي هدفين خلال المباراة التى أقيمت أمس ، لينضم رسميا لقائمة أعلى 10 هدافين في تاريخ دوري أبطال أوروبا .

وبعد تسجيل كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي هدفين خلال المباراة ، رفع رصيده إلى 48 هدفا خلال مشاركاته في دوري أبطال أوروبا .

وبذلك الرصيد من الأهداف بدوري أبطال أوروبا ، يحتل مبابي المركز التاسع في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا خلال 71 مباراة تاريخ مشاركاته بالبطولة .