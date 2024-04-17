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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

إشادة برلمانية بالمبادرات الرئاسية برعاية الرئيس السيسي.. نواب: نجحت في الارتقاء بجودة معيشة المواطن المصري

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

نواب البرلمان عن المبادرات الرئاسية:

  •  نجحت في تغيير واقع المصريين
  • حققت حلم المشروع التنموي الكبير للمصريين
  • عززت شبكة الحماية الاجتماعية

 

اشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالمبادرات الرئاسية التى نجحت في تغيير واقع المصريين وتحقيق حلم المشروع التنموي الكبير، الذي يقوده الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدين أن  تقديم المساعدات النقدية المشروطة للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا، عمل على مدّ شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن، ومن لديهم عجز كلى أو إعاقة.

في البداية، قال النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن المبادرات الرئاسية نجحت في تغيير واقع المصريين وتحقيق حلم المشروع التنموي الكبير، الذي يقوده الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى ما قدمته مبادرة حياة كريمة وتكافل وكرامة من دعم لملايين المصريين.

 القدرة على العمل والإنتاج

وأكد نادر نسيم، في تصريح صحفي له اليوم، أن تقديم المساعدات النقدية المشروطة للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا، عمل على مدّ شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن، ومن لديهم عجز كلى أو إعاقة.

وأشار إلى ارتفاع عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" إلى 14.3 مليون فرد بتكلفة 19 مليار جنيه عام 2021، حيث تمثل السيدات 78% من إجمالى المستفيدين، منهم 18% من السيدات المعيلات بتكلفة 3.4 مليار جنيه سنويا، وهى مبالغ ضخمة تقدمها الدولة بتوجيهات الرئيس السيسي لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.

 

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن ما ساهم في نجاح مختلف المبادرات الرئاسية اجتماعيا واقتصاديا وإنسانيا هو قربها من المواطن المصري وخدمته واتساع نطاقها لتشمل الملايين.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم، تصريحه قائلا: إن مبادرات الرئيس السيسي طوال السنوات الماضية ومنها تكافل وكرامة وحياة كريمة و100 مليون صحة والقضاء على قوائم الانتظار وغيرها، ساعدت ملايين المصريين على الصمود في وجه التحديات الاقتصادية الصعبة والأزمات المريرة.

ومن جانبه، قال النائب يسري المغازي عضو مجلس النواب، إن المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية استطاعت تغيير الواقع المصري للأفضل، مشيرا إلى مبادرات حياة كريمة وتكافل وكرامة و100 مليون صحة وغيرها من مبادرات رئاسية فاعلة.

ولفت المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، إلى حرص الرئيس السيسي منذ توليه المسؤولية على توفير حياة كريمة للمواطن المصرى، واطلاق مبادرات صحية واجتماعية فاعلة فى مختلف القطاعات، وذلك انطلاقًا من حرص الدولة على الاهتمام بالمواطنين، ومستوى معيشتهم.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى اطلاق مبادرة حياة كريمة في 2019،  لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا على مستوى الدولة، وتحسين جودة الحياة لمواطنى الريف المصرى من خلال تطوير 4584 قرية وبتكلفة تصل 515 مليار جنيه، لافتا أن المبادرة حققت نجاحا مدويا في الشارع المصري.

وشدد نائب الدقهلية، أن هذه المبادرات الرئاسية مثل حياة كريمة أو تكافل وكرامة والتي ضمنت دعما نقديا لملايين الأسر  أو 100 مليون صحة للتصدي لفيروس سي، أسعدت الشارع المصري وسرعت من التنمية الشاملة فيه.

واختتم المهندس يسري المغازي، أن أهم مزايا مبادرة حياة كريمة، والتي تخدم نحو 60 مليون مواطن هو حرصها على تقديم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل، المرافق والبنية الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية والتنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل وغيرها وهو ما يحسب للسيسي.

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