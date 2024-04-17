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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مؤلفات عطية شرارة بمناسبة الربيع على المسرح الصغير

صدى البلد

ضمن توجهات الثقافة المصرية لتقديم مختلف ألوان الفنون الجادة تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لفرقة سداسي شرارة بمناسبة أعياد الربيع وذلك في الثامنة مساء الجمعة 19 ابريل على المسرح الصغير بمشاركة العازفين الدكتور حسن شرارة  - محمد اشرف شرارة - احمد حسن شرارة - محمد محي شرارة ( فيولينه ) ، الدكتور اشرف شرارة ( تشيللو ) ،  خلود اشرف شرارة ( فلوت ) ، عاطف امام ( ناي ) ، راجي كمال ( قانون ) ، هاني زين وزين العابدين ( ايقاع ).

يتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من مؤلفات الموسيقار عطية شرارة منها ليالي القاهرة ، توحة ، سمبا شرارة  ، مناجاة ، أفراح ، رقصة الاسكندراني ، الزفة ، رقصة الفراشة ، من قلبي ، ليالي المنصورة وليالي النور .

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جدير بالذكر أن الموسيقار الكبير عطية شرارة بدأ التأليف الموسيقي عام 1948 فكتب مجموعة مقطوعات تقليدية "ذات اللحن الواحد"، وانتشرت من خلال تقديمها في الإذاعة وإلى جانب نشاطه كمؤلف موسيقى كان عازف فيولينة أول في فرقة موسيقى الإذاعة ثم عين قائدا لها، انشأ فرقا موسيقية في عدة إذاعات بالوطن العربي منها: تونس، ليبيا والجزائر وشارك في إنشاء معهدا للموسيقى العربية بالأردن ، وفي عام 1980 كون الموسيقار الكبير عطية شرارة، فرقة "سداسي شرارة" والتي ضمت أبناءه بهدف تقديم مؤلفاته الموسيقية التي كتبها خلال مشواره الفني، ويشارك معها حاليا أحفاده من الموسيقيين الشباب ، حصل  على العديد من الجوائز والأوسمة منها جائزة الدولة التشجيعية فى التأليف الموسيقى عام 1983 عن عملة "الكونشرتو الثاني للفيولينة والأوركسترا"، وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى سنة 1985، وسام العلوم والفنون والثقافة من الطبقة الثانية من السلطان قابوس سلطان عمان عام 2005.

إسكندرية الثقافة المصرية الأوبرا المصرية أحمد حسن الدكتورة لمياء زايد

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