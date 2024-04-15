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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بمناسبة اليوم الوطني لليونان.. حفل خاص في دار الأوبرا

دار الأوبرا
دار الأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا في السابعة مساء غدا الاثنين المقبل على مسرح الجمهورية، تحت عنوان "موسيقي الريبيتيكو في مصر"، بمناسبة اليوم الوطني لدولة اليونان، وذلك بالتعاون مع سفارتها بالقاهرة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية. 

وذكرت دار الأوبرا المصرية - في بيان اليوم   أن الحفل يأتي ضمن خطط وزارة الثقافة الهادفة إلى مد جسور التواصل مع مختلف دول العالم، ويشارك فيه كل من المغنين زخاريا كارونيس، وسافريا ماريولا، ودينيا كوروسي بمصاحبة أوركسترا من 10 عازفين تحت إشراف ثوماس قسطانتينو.

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ونوهت الأوبرا إلى أن برنامج الحفل يتضمن تقديم موسيقى الريبيتيكو الشهيرة التي تعد نمطا من الموسيقى الشعبية اليونانية ذات الطابع الرمزي والأيديولوجي والفني القوي، مشيرة إلى أن موسيقى الريبيتيكو أدرجت عام 2017 في القائمة الممثلة للتراث الثقافي غير المادي اليوناني بمنظمة اليونسكو.

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