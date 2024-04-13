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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مؤلفة مسلسل أعلى نسبة مشاهدة تكشف كواليس القصة وطريقة إعداد شخصيات العمل

مسلسل أعلى نسبة مشاهدة
مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

كشفت سمر طاهر، مؤلفة مسلسل أعلى نسبة مشاهدة كواليس قصة المسلسل الذي تم عرضه خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى طرق إعداد الشخصيات المشاركة في العمل الدرامي.

وقالت سمر طاهر، خلال لقائها مع دينا رامز وآية شعيب مذيعتي برنامج «أنا وهو وهي»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن جميع الفنانين في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة تميزوا بعدم التعالي وتقديم محتوى مقارب لما نراه في العديد من الأماكن داخل مصر، مردفة: «حاولنا نقلل الواقع بصورة حقيقية».

وتابعت سمر طاهر: بناء شخصيات مسلسل أعلى نسبة مشاهدة أخذ وقتا طويلا، وإعطاء كل شخصية الدور الذي يليق بها في المسلسل. 

مسلسل أعلى نسبة مشاهدة شهر رمضان العمل الدرامي دينا رامز برنامج أنا وهو وهي

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