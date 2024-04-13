مؤلفة مسلسل أعلى نسبة مشاهدة تكشف كواليس القصة وطريقة إعداد شخصيات العمل

كشفت سمر طاهر، مؤلفة مسلسل أعلى نسبة مشاهدة كواليس قصة المسلسل الذي تم عرضه خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى طرق إعداد الشخصيات المشاركة في العمل الدرامي.

وقالت سمر طاهر، خلال لقائها مع دينا رامز وآية شعيب مذيعتي برنامج «أنا وهو وهي»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن جميع الفنانين في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة تميزوا بعدم التعالي وتقديم محتوى مقارب لما نراه في العديد من الأماكن داخل مصر، مردفة: «حاولنا نقلل الواقع بصورة حقيقية».

وتابعت سمر طاهر: بناء شخصيات مسلسل أعلى نسبة مشاهدة أخذ وقتا طويلا، وإعطاء كل شخصية الدور الذي يليق بها في المسلسل.