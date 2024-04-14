سامي مغاوري: مشهد في مسلسل مليحة لن أنساه طوال حياتي

كشف الفنان سامي مغاوري، عن دوره في مسلسل "مليحة"، قائلا أنه تم ترشيحه في الدور من خلال المخرج عمرو عرفة وكان مصمما على تقديم الشخصية.

وأضاف سامي مغاوري، خلال لقاءه مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» أنه شعر بارتياح نفسي كبير عندما كان يقرأ الأوراق، وأول يوم تمثيل كان صعب جدا وكانت منطقة تشبه الأماكن العسكرية.

وأِوضح سامي مغاوري، أن أصعب مشهد في مسلسل مليحة بالنسبة عندما ذبحوا ابنه أمامه، مؤكدا أن المشهد كان عنيف جدا ولم يستطيع ان ينساه طوال حياته بسبب ممارسات الإرهاب.