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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

تجديد تعيين الشيخ صفوت نظير المرسي عبد العزيز مديرًا لمديرية أوقاف الدقهلية

تجديد تعيين الشيخ
تجديد تعيين الشيخ صفوت نظير مديرًا لأوقاف الدقهلية

أصدر أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، القرار التنفيذي لقرار الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 17/ 4 / 2024م بشأن تجديد تعيين الشيخ صفوت نظير المرسي عبد العزيز مديرًا لمديرية أوقاف الدقهلية.

كما أصدر أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف القرار التنفيذي لقرار الدكتور المهندس/ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 17/ 4 / 2024م بشأن تجديد تعيين الدكتور/ أحمد عبد الرؤوف محمد علي رئيسًا للإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف.

ختمة قرآنية كاملة بمسجد السيدة زينب بمناسبة افتتاحه

تقيم وزارة الأوقاف بمشاركة كبار القراء المعتمدين باتحاد الإذاعة والتليفزيون وموفدي وزارة الأوقاف من الأئمة والقراء خلال شهر رمضان المبارك وشباب القراء من أصحاب الصوت الحسن ختمة قرآنية كاملة مرتلة على مدار أربعة أيام بدءًا من يوم الجمعة 26 / 4 / 2024م بعد صلاة الجمعة على مدار أربعة أيام، بحيث يتم ختمها مع كبار القراء عقب صلاة العشاء يوم الاثنين 29 / 4 / 2024م. وسيتخلل القراءة فواصل ابتهالية لكبار المبتهلين المعتمدين باتحاد الإذاعة والتليفزيون.

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فيما شهد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأربعاء 17/ 4/ 2024م تكريم شركاء النجاح في الشهر الكريم من موفدي الأوقاف من الأئمة والقراء بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك بحضور د/ هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، ود/ محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ود/ أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة.

وفي كلمته رحب أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالسادة الحضور، مؤكدًا أن رمضان هذا العام كان عامًا استثنائيًّا في الداخل والخارج، فكما أدى الموفدون دورًا هامًا في الخارج، فقد أدي زملاؤهم الأئمة في الداخل أداءً غير مسبوق، حدثت فيه حالة من الرضا والإقبال غير مسبوق وحالة من السكينة والطمأنينة، مؤملًا أن تستمر هذه الحالة على مدار العام، سواء على مستوى المقارئ أو على مستوى الابتهالات أو الجانب الدعوي، مشيرًا إلى أنه تم تكريم القراء والمبتهلين، كما تم رفع معاشات القراء من مليوني جنيه إلى 3 ملايين جنيه في العام، وتم رفع جائزة الأسر القرآنية من 750 ألف جنيه إلى مليون وخمسين ألفًا للأسرة القرآنية الأولى، كما تم رفع مجمل جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم إلى عشرة ملايين وستمائة وخمسين ألف جنيه، على أمل أن تكون هناك زيادات أخرى قبل موعد انطلاق المسابقة القادم بإذن الله تعالى.

وأكد وزير الأوقاف أن هناك برنامجًا يقام لأول مرة في المساجد، هو برنامج الدورات في ريادة الأعمال بمراكز الثقافة الإسلامية والمساجد الكبرى بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مشيرًا إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا على هذه الدورات وهي دورات متخصصة جدًّا في ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتطوير المشروعات، مؤكدًا أن النجاح له ضريبة لا بد من دفعها، يقول الشافعي (رحمه الله):
لَولا المَشَقَّةُ سادَ الناسُ كُلُّهُمُ
وكان المتنبي (رحمه الله) يقول: 
كلامي منطق العربي الأصيل
وَكانَ بِقَدرِ ما عانيتُ قيلي
وَلَيسَ يَصِحُّ في الأَفهامِ شَيءٌ
إِذا اِحتاجَ النَهارُ إِلى دَليلِ

مؤكدًا أن كثرة المشاركات في المسابقات بشجاعة ينمي المعارف، ويكشف حقيقة النفس بإدراك مواطن الضعف ومواطن القوة، ويقينا يمكن أن تكون جيدًا لكنك يمكن أن تكون أجود. مؤكدًا أن الموفدون قد أدوا دورًا عظيمًا ومشرفًا، وأقول للموفدين: شرفتم مصر وكنت خير ممثلين لها في مجالكم، وأبرزتم الصورة التي صارت عليها مصر في عهد الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أنه ولأول مرة يتم إيفاد 18 إمامًا وقارئًا إلى دولة ألمانيا من الأئمة شديدي التميز، وقد حرصنا على أن يكون الموفد على جانب عظيم من حسن السلوك والأداء المتميز.

مشيدًا بما كان من الموفدين إلى دولة فنزويلا وتلاوة القرآن الكريم بالقصر الجمهوري بحضور رئيس دولة فنزويلا ونائبة الرئيس ورئيس البرلمان وكان لها صدى كبيرًا، وكذلك في ألمانيا حيث تم استضافتهم في أعرق كنائس ألمانيا، وقد تم متابعة أداء الموفدين، والأهم التخطيط لعمل كبير حيث أعلنا أننا سنطلق الأمسيات القرآنية بالمحافظات، كما سيتم عمل ختمة قرآنية من أداء الأئمة الموفدين.

الأوقاف وزير الاوقاف مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الشيخ صفوت نظير مديرية أوقاف الدقهلية

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