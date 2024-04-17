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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي يعتزم زيارة الصين أواخر أبريل

بلينكن
بلينكن

أفاد موقع "بوليتيكو"، بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيزور الصين أواخر الشهر الجاري.

جاء ذلك حسبما نقلت صحيفة "بوليتيكو" اليوم الأربعاء عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين لم تحدد هويتهم ودبلوماسي مقيم في واشنطن.

ومن المقرر أن يغادر بلينكن في 23 أبريل في رحلة مدتها أربعة أيام إلى الصين حيث سيجتمع مع كبار المسؤولين الصينيين.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تحدث الثلاثاء، مع نظيره الصيني، الأدميرال دونج جون، لأول مرة منذ عدة أشهر.

وقالت وزارة الدفاع الصينية إن وزير الدفاع دونج جون عقد يوم الثلاثاء اجتماعا افتراضيا مع نظيره الأمريكي لويد أوستن بناء على طلب الأخير.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها أوستن مع دونج جون، والمرة الأولى التي يتحدث فيها بشكل مطول مع أي نظير صيني منذ نوفمبر 2022.

وأكد وزير الدفاع الصيني دونج جون، أن قضية تايوان "جوهر المصالح الأساسية للصين والمساس بها أمر محظور، لافتًا إلى أن على واشنطن احترام سيادة الصين وحقوقها ومصالحها.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أوضح جون خلال حديثه لنظيره الأمريكي لويد أوستن أنه يتعين على البلدين إقامة علاقة تعاون عسكري على أساس من الاحترام.

وزير الخارجية الامريكي بلينكن الصين كبار المسؤولين الصينيين

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