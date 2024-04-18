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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة : بيريرا اتفق مع إبراهيم نور الدين في عدم طرد نيدفيد

صدى البلد

أبدى الإعلامي محمد شبانة، أن فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، كشف أنه متفق مع إبراهيم نور الدين حكم لقاء الأهلي والزمالك، في عدم طرد كريم نيدفيد لاعب الفريق الأحمر.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "بيريرا قال في تصريحات خاصة للبرنامج أنه متفق مع قرار الحكم بعدم طرد نيدفيد".

وأضاف: "رفض بيريرا التعليق على صحة هدف سيف الجزيري لاعب الزمالك في الأهلي، ورد بـ (لا تعليق) رافضا الكشف عن رأيه تماما".

وواصل: "بيريرا لا يرغب في إحراج إبراهيم نور الدين بسبب احتسابه الهدف وقد يكون متحفظ على قرار حكم اللقاء، ومن الممكن أن يكون متفق مع توفيق السيد الحكم الدولي السابق الذي أكد عدم صحة الهدف".

وأكمل: "كان هناك مزايدات كثيرة بعد لقاء نهائي كأس مصر في السعودية، والبعض قال أن قرار عدم لعب المباراة خارج مصر سبب انتصار الزمالك، وكل فرد أصبح يطلق تصريحات غريبة".

وزاد: "الحكم البرازيلي احتسب هدف إمام عاشور في نهائي الكأس بعد اللجوء لـ الفار، واحترمنا جميع وجهات نظر".

وأتم: "الأهلي أغلق الملف كاملا وسافرت البعثة إلى الكونغو من أجل مواجهة مازيمبي، بينما في الزمالك البعض رفض الحديث، والآخر اطلق العديد من التصريحات، وهذا درس كبير، من الممكن أن تكون الحالة الجدلية مرة في صالحك، ومرة آخرى ضدك".

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