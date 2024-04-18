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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة الخضار والفاكهة: قبل ما تسألوا عن السعر اعرفوا تكلفة الإنتاج

الخضروات
الخضروات

قال حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بإتحاد الغرف التجارية إن أسعار الخضار والفاكهة انخفضت بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

 وأضاف حاتم نجيب خلال حواره مع برنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” قائلا:" لازم نؤكد أن في منتجات أسعارها نزلت ولازم قبل ما الناس تسأل عن السعر تسأل عن تكلفة الإنتاج".

البصل

 وأوضح حاتم نجيب قائلا:" سعر بيع كيلو البصل النهاردة جملة من 8 جنيه ل 11 جنيه وبيعه تجزئه من 13 ل 14 جنيه.

وتابع نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة قائلا:" الطفرات التي تحدث في اسعار الخضروات والفاكهه تكون بسبب انتهاء العروات.

 وأشار حاتم نجيب إلى أن الحالة الجوية تؤثر بشكل اساسي على انتاج الخضار والفاكهة اضافه الى بعض العوامل الاخرى  المؤثره مثل اسعار مدخلات الزراعة والانتاج.


 

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