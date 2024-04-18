الرئيس السنغالي الجديد يزور موريتانيا

يتوجه الرئيس السنغالي الجديد بصيرو ديوماي فاي إلى نواكشوط، اليوم الخميس، في زيارة يلتقي خلالها بنظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.



وقال الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتاني الناني ولد اشروقة، خلال مؤتمر صحفي في نواكشوط مساء الأربعاء، إن "الرئيس السنغالي حرص على أن يكون أول خروج له من بلده منذ توليه السلطة قبل أيام إلى موريتانيا، ونحن فخورون بهذا القرار ونعتبره رسالة خاصة تنم عن متانة العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين".



ويتوقع أن يكون موضوع الحقل الغازي الموريتاني المشترك أحد أبرز المواضيع التي سيبحثها الرئيس فاي مع الرئيس الغزواني.



وستكون هذه الزيارة الخارجية الأولى للرئيس السنغالي الجديد، الذي انتخب رئيسا في الانتخابات التي نظمت في الرابع والعشرين من شهر مارس الماضي.



وكان الرئيس الموريتاني قد حضر حفل تنصيب الرئيس الجديد للسنغال، الذي أقيم في جمنادو بضاحية العاصمة السنغالية دكار.