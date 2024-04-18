لضبط المخالفين .. حملة تفتيشية على المخابز السياحية بالأقصر

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر بحملة صباحية لضبط المخالفين من تلك المخابز والتنبيه عليهم بضرورة الإعلان عن أوزان وأسعار الخبز السياحي الحر والفينو والالتزام بتخفيض الاسعار وزيادة الأوزان .



حيث شدد الدكتور علي المصليحي وزير التموين أن أستقرار أسعار الدقيق و انخفاض سعر الكيلو من 28 جنيها الي 18 جنيها للكيلو سيكون له أكبر الأثر فى انخفاض أسعار الخبز المنتج حيث سيتم متابعة المخابز الحرة رقابيا للتأكد من الالتزام بالأسعار والاوزان، وسوف يتم مساعدة المخابز الحرة في انهاء اجراءات الترخيص واعداد خريطه للمخابز الحرة.



وسوف يتم حساب تكلفة العيش السياحي الحر و الفينو وعرضها علي معالي وزير التموين هذا الأسبوع من قبل شعبة المخابز بالغرفة التجارية المصرية.



و قاد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر ويرافقه المهندس عبد الرازق الصافي وكيل المديرية والسادة المفتشين جولة تفقدية بأحد المناطق بمدينة الأقصر واسفرت الحملة عن تحرير عدد 6 مخالفات ضد بعض المخابز البلدية مع تفقد بعض المخابز السياحي والافرنجي وتنبه بعمل اللازم نحو الاستمرار في تخفيض الأسعار وزيادة الاوزان.