قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات أبناؤنا في الخارج لعام 2024

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قراراً عاجلاً بشأن امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 “الترم الثاني”.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إغلاق منصة أبناؤنا في الخارج الخاصة بتسجيل بيانات الطلاب الراغبين في أداء امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 “الترم الثاني” ، على أن يتم إغلاقها يوم السبت الموافق 27 إبريل .

وشددت وزارة التربية والتعليم، علي أولياء الأمور المتأخرين في سداد الرسوم وتسجيل بيانات الطلاب الخاصة الراغبين في دخول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 “الترم الثاني” والتكميلية سرعة التسجيل علي منصة ايناؤنا في الخارج حتي لا تضيع الفرصة علي الطالب

وبالنسبة لأرقام جلوس امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 ، فقد أكدت وزارة التربية و التعليم، أنه سوف يتم الإعلان عنها بعد غلق الموقع والانتهاء من إجراءات المراجعة لمستندات التقدم بالنسبة لملف التقييم الأنشطة سوف يتم الإعلان عنه بعد أن يتاح علي المنصة.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات امتحانات أبناؤنا في الخارج لعام 2024 “الفصل الدراسي الثاني” للعام الدراسي 2023/2024.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 “الفصل الدراسي الثاني” ستبدأ يوم السبت 25 مايو وفقاً لجداول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 “الفصل الدراسي الثاني” المعلنة على منصة أبناؤنا في الخارج.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الفئات المسموح لها التقدم لأداء امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 “الفصل الدراسي الثاني” كما يلي :