"الزمالك ليه فضل عليك".. إعلامي يهاجم كهربا بسبب مباراة القمة

انتقد الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمود عبدالمنعم "كهربا"، بسبب تصريحاته بعد مباراة القمة مع الزمالك.

وأشار عبدالجواد خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن كهربا قدم أداءً مميزًا مع الأهلي، لكنه انتقد تصريحاته بشأن ما كتبه علي صفحته وكان فيه اسقاط علي جماهير الزمالك بعد ما أصيب خلال لقاء القمة، معتبرًا أن هذا التصريح لم يكن مناسبًا.

وختم عبدالجواد بالقول إن الزمالك له الفضل في نجاح كهربا وشهرته ، وكان من الأفضل له أن يتجنب التصريحات السلبية ويحترم جماهير الفريق الآخر.