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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

الرقابة المالية تستضيف 100 طالب بالمرحلة الابتدائية لتعريفهم كيفية الاستثمار والادخار بشكل مبسط

صدى البلد

استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية، 100 طالب بالمرحلة الابتدائية من مدرسة مصر للغات القسم الفرنسي والأمريكي، كمرحلة أولى تتبع بمراحل أخرى خلال الفترة القصيرة المقبلة.

واستمتع الطلاب بتجربة ممتعة وقيمة لمدة يوم كامل داخل الهيئة، من خلال تزويدهم بالمفاهيم المالية الأساسية بشكل بسيط وطرق تحفز الإبداع والابتكار لديهم، خاصة كيفية إدارة مصروفهم والتعرف على مفهوم الادخار والاستثمار وبناء مشروع وتمويله، وذلك إدراكا من الهيئة العامة للرقابة المالية بأهمية بناء جيل جديد واع ومدرك ومتفاعل قادر على التعامل مع المتغيرات لبناء مستقبله والمشاركة بفاعلية في مستقبل وطنه.

واتسم اليوم بأجواء إيجابية بفضل الأنشطة المتنوعة التي أعدتها ونظمتها الهيئة للطلاب وكانت مفاجأة بالنسبة لهم، حيث استمع الطلاب إلى شرح وافٍ بلغة بسيطة وسهلة وبأسلوب يتناسب مع أعمارهم السنية، ثم انطلقوا بسرعة إلى المشاركة في سلسلة متنوعة من الفعاليات تضمنت ألعابا بدنية وعروضا ومسرحيات جميعها تعزز لديهم أفكارا تتعلق بكيفية التحويش والادخار والاستثمار والاستفادة منها في حياتهم، وذلك لاستكشاف إمكاناتهم وتطوير قدراتهم وزيادة شغفهم نحو الادخار والاستثمار.

وأنهى الطلاب اليوم بإعداد مشاريع مبسطة من خلال استخدام الأنشطة التي تم تناولها خلال اليوم.

جاءت الفعاليات في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة العامة للرقابة المالية - التي تشرف على القطاع المالي غير المصرفي في مصر - بالعمل على ابتكار طرق وأساليب ونماذج تساعد على تحفيز الشباب الجديد على فهم المصطلحات المالية الخاصة بالادخار والاستثمار وكيفية التعامل مع مصروفه، وعمل مشروع جديد وكيفية تمويله وتحقيق مكسب من ورائه، وذلك عبر مشاركتهم في أنشطة وفعاليات وألعاب تسهم في زيادة درجة فهمهم ووعيهم للأنشطة المالية غير المصرفية كالاستثمار في الأسهم، وكذلك التمويل من خلال أنشطة التمويل المختلفة كتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التمويل العقاري والتأجير التمويلي، وكذلك التعرف على المفاهيم الخاصة بالتأمين.

وتعتبر التوعية والثقافة المالية أحد أولويات استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية (2023-2026) لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد.

وقد أولت الهيئة اهتماما خاصا بالشباب والنشء، حيث قامت بتوعية ما يزيد على 8500 طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، إن تحفيز الإبداع والابتكار لدى الشباب الجديد ومحاولات تعريفهم بالمفاهيم المالية والاقتصادية يساعد على خلق أجيال جديدة لديها الوعي والإدراك المالي السليم ومن ثم تعزيز قدراتهم على بناء مشروعاتهم التي لا تساعدهم فقط على تحسين حياتهم ولكن تساعد بلادهم أيضاً.

ابتدائي ابتكار إبداع الهيئة العامة للرقابة المالية

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