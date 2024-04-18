"مصلحة المريض أولا".. وكيل صحة كفر الشيخ يتابع المنشآت الطبية الخاصة|صور

تفقد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم، مستشفى الجمعية الشرعية، وذلك للوقوف على سير العمل بالمستشفى، والتأكد من تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين المترددين عليها لتلقي العلاج.

وشملت جولة وكيل وزارة الصحة، أقسام العناية المركزة، والحضانة، والعمليات، ورعاية الأطفال (قيد الإنشاء).

واطلع الدكتور شقوير على كيفية تقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية للمرضى، ومدى استعداد كافة مرافق المستشفى لتقديم الخدمات بجودة عالية لخدمة المواطنين.

وأكد الدكتور شقوير أن التعاون بين مستشفيات القطاع الخاص ومستشفيات القطاع العام يصب في مصلحة المريض، مشيراً إلى أن هذا يوفر له خيارات متنوعة تتناسب مع إمكانياته وتطلعاته.

وشدَّد على أن مصلحة المرضى هي الهدف الأساسي من الجهود المبذولة لتحقيق أعلى معايير الجودة الصحية المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء كفر الشيخ.

وأوضح أنه لن يتهاون في أي تقصير أو إهمال في حقوق المرضى، مؤكداً أنه يجري العديد من الجولات التفقدية المفاجئة على كافة المنشآت الصحية للوقوف على مدى جاهزيتها لتقديم خدماتها للمواطنين.

وأشار الدكتور شقوير إلى أنه يتابع بنفسه الجولات التفقدية التي تجريها إدارة العلاج الحر للمنشآت الصحية الخاصة، للتأكد من مدي خضوعها للاشتراطات الصحية المطلوبة حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

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