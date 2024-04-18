إلغاء إقامتها.. مفاجأة جديدة عن بطولة الدوري الأفريقي في الموسم الجديد

كشفت تقارير صحفية مغربية اليوم، عن نية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في عدم إقامة بطولة دوري السوبر الإفريقي خلال عام 2024، وذلك بعد أول نسخة من البطولة التي أُقيمت في عام 2023.

يُعد دوري السوبر الأفريقي بطولة مستحدثة شهدت مشاركة 8 أندية بينها الأهلي وصن داونز والترجي والوداد وغيرها.

ووفقاً لما نُشر عبر قناة "الرياضية المغربية" على فيسبوك، يتضمن الخبر تلميحات حول عدم تنظيم نسخة جديدة من البطولة في العام الحالي.

في النسخة السابقة، تمكن فريق صن داونز من التتويج باللقب بعد فوزه في المباراة النهائية على الوداد المغربي. وعلى الرغم من وجود تحفظات من بعض الجهات، فإن هذا القرار يأتي ليعكس توجهات الكاف في ظل الظروف الحالية وتقييمه لمستقبل البطولة.

بينما يستعد الأهلي لمواجهة مازيمبي الكونغولي في دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، تظل الأنظار متجهة نحو تطورات البطولات الإفريقية ومستقبلها في الفترة القادمة.