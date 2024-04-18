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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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غداً.. الجمعية العلمية لأطباء كفر الشيخ تنظم مؤتمرها السابع في النساء والتوليد

الدكتور حمدي إسماعيل
الدكتور حمدي إسماعيل

تعقد الجمعية العلمية لأطباء كفر الشيخ، غداً، الجمعة، مؤتمرها السابع لأطباء النساء والتوليد، والذي يناقش أهم المضاعفات التي يتعرض لها أطباء النساء والتوليد في عملهم اليومي وكيفية التعامل معها وتفاديها.

 

ومن جانبه، قال الدكتور حمدي إسماعيل، استشاري النساء والتوليد، ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر يناقش موضوعات مهمة في طب النساء والتوليد منها نزيف ما بعد الولادة، وطرق الوقاية منه وعلاجه، والسكتات القلبية أثناء الولادة وكيفية الوقاية منها، وحالات المشيمة المتقدمة، وكيفية التعامل مع هذه الحالات وتقليل مخاطرها.

يُشارك في هذا المؤتمر نخبة من أفضل الأساتذة في مجال طب النساء والتوليد من جامعات مصر المختلفة، ويعد فرصة مميزة لأطباء النساء والتوليد للاطلاع على أحدث التطورات في مجال الطب، ومناقشة التحديات التي تواجههم، وتبادل الخبرات مع زملائهم.

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