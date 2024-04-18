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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بسعر معقول وإمكانيات جبارة.. سماعة لاسلكية جديدة من ريلمي

برخص التراب وإمكانيات
برخص التراب وإمكانيات لن تجدها من قبل سماعة لاسلكية جديدة من

إذا كنت تبحث عن سماعة لأسلكية بمواصفات خاصة فيمكنك شراء سماعة ريلمي والتي أطلقت سماعتها اللاسلكية الجديدة Buds T110 لتنضم إلى مجموعة منتجاتها من ملحقات الهواتف.

وفقا لموقع" notebookcheck.net " توفر سماعة الجديدة Buds T110 اللاسلكية درجة مقبولة من إلغاء الضوضاء فيمكنها تقليلها الضوضاء أثناء المكالمات الهاتفية مثل أصوات الرياح .

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وتأتي “سماعة Buds T110 اللاسلكية” بمكبر صوت يبلغ قياسه 10 ملم كما تنقل السماعات الصوت عبر تقنية البلوتوث 5.4 كما وتدعم في الوقت نفسه ترميز AAC العالي الدقة.

وتقدم سماعة "Buds T110" حدًا أقصى لرفع مستوى الصوت حتى 102 ديسيبل 

أما  عمر بطارية  سماعة "Buds T110"  فهو يصل إلى 38 ساعة، وذلك مع علبة الشحن المرفقة، ومن المفترض أن يقدم الشحن وذلك لمدة يصل قدرها 10 دقائق فقط ولوقت تشغيل إضافيًا يصل إلى 120 دقيقة.

وتتمتع سماعة  Buds T110 اللاسلكية بخاصية مقاومة الماء طبقًا لمعيار IPX5، لذلك يمكن استخدامها تحت الأمطار.

أما عن سعر“سماعة Buds T110 اللاسلكية” اللاسلكية فهي تأتي بسعر يعادل 20 دولارًا أمريكيًا.

مكبر صوت سماعة ريلمي سماعة Buds T110 اللاسلكية تقنية البلوتوث المكالمات الهاتفية

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