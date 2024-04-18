ميدو يسخر من تأجيل مباراة الأهلي السعودي والهلال

شارك أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، منشوراً عبر حسابه على موقع التواصل اكس.

وكتب: "رابطة أندية ⁧‫الدوري السعودي‬⁩ تستعين بخبرات الحج ⁧‫عامر حسين‬⁩ رئيس لجنة مسابقات ⁧‫الدوري المصري‬⁩ لاتخاذ قرار تأجيل مباراة ⁧‫الهلال الاهلي‬⁩ والحج عامر يعدهم بوضع كل خبرات السنوات الماضية تحت أمرهم لإيجاد اعذار وإيجابيات مقنعة للرأي العام!!".

ورفض مجلس إدارة نادي اتحاد جدة، الأربعاء في بيان رسمي، تأجيل مواجهة الهلال والأهلي، في دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقررت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي، تأجيل مواجهة الأهلي والهلال، ضمن منافسات الجولة 28، إلى يوم 6 مايو المقبل.

وكان من المفترض أن تلعب المواجهة يوم الجمعة المقبل، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وقال الاتحاد في البيان عن التأجيل: "هذا القرار يتعارض مع مبدأ عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص، وما قد يترتب على ذلك في تحديد جدول ترتيب الدوري وتحديد الأندية المشاركة في المسابقات المختلفة".