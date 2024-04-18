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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تفرض عقوبات على 13 كيانًا تابعا لبحرية الحرس الثوري الإيراني

صدى البلد

فرضت المملكة المتحدة عقوبات على كيانات عسكرية إيرانية، بما في ذلك هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة والبحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي، حسبما أظهر إشعار رسمي يوم الخميس، حسبما أفادت رويترز.

وفقا للجارديان، تأتي هذه الإجراءات في أعقاب الهجوم الصاروخي والطائرات بدون طيار الذي شنته إيران على إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي.

كان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قد قال يوم الاثنين إن دول مجموعة السبع تعمل على حزمة من الإجراءات المنسقة ضد إيران.

أظهر الإشعار أن العقوبات البريطانية تستهدف 13 كيانًا أو فردًا في المجمل.

المملكة المتحدة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ايران

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