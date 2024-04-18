الجمعة الثانية من شوال.. الأوقاف تفتتح 8 مساجد جديدة بالمحافظات غدا

في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى، تفتتح الوزارة غدا، الجمعة الثانية من شوال، ( 8 ) مساجد يوم الجمعة 19 / 4 / 2024م، منها ( 4 ) مساجد إحلالًا وتجديدًا، و ( 4 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 909 ) مساجد منها ( 710 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 199 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 19/ 4 / 2024م عدد ( 11931 ) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو ( 18 ) مليارًا و ( 144 ) مليون جنيه.

مساجد جديدة في الجمعة الثانية من شوال

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف المنوفية

1. المسجد الشرقي – قرية العامرة – مدينة سرس الليان

مديرية أوقاف الجيزة

2. مسجد النور – الحجارة – أطفيح

3. مسجد عمر بن الخطاب – سقارة – البدرشين

مديرية أوقاف الإسماعيلية

4. مسجد الرحمن – أبو جريش – أبو صوير

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الدقهلية

1. مسجد الإيمان – الدقانوة الجديدة – عزبة محمد السيد البلاسي – مركز المنزلة

مديرية أوقاف البحيرة

2. مسجد عزبة شاهين - قرية طرابمبا - مركز دمنهور

مديرية أوقاف المنوفية

3. مسجد المغفرة – منشأة السادات – مركز الشهداء

مديرية أوقاف الجيزة

4. مسجد الخليفة المأمون – مدينة البدرشين

مساجد جديدة في الجمعة الثانية من شوال

مساجد جديدة في الجمعة الثانية من شوال

مساجد جديدة في الجمعة الثانية من شوال

مساجد جديدة في الجمعة الثانية من شوال

مساجد جديدة في الجمعة الثانية من شوال

افتتاح المسجد الشرقي ضمن المساجد الجديدة في الجمعة الثانية من شوال

فيما يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، المسجد الشرقي بقرية العامرة مركز منوف بمحافظة المنوفية غدًا الجمعة 19 أبريل 2024م بإذن الله تعالى، ويؤدي الدكتور محمد عزت محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خطبة الجمعة بعنوان: "معنى التاجر الصدوق ومنزلته .. ولماذا هو مع النبيين والصديقين؟".

يأتي ذلك في إطار عناية الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى.