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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة وإسرائيل تناقشان اليوم غزو رفح المحتمل

صدى البلد

تحدثت مصادر داخل البيت الأبيض لسكاي نيوز البريطانية، بأنه سيتم عقد اجتماع افتراضي اليوم لبحث إمكانية الاجتياح البري لرفح، برئاسة مستشار الأمن القومي جيك سوليفان. 

يعد الاجتماع بمثابة متابعة للمناقشة السابقة التي عقدت في الأول من أبريل، والتي تصاعدت خلالها التوترات، وأعرب المسؤولون الأمريكيون عن شكوكهم حول جدوى خطط إسرائيل لمعالجة القضايا الإنسانية خلال العملية.

على الرغم من المخاوف التي أثيرت خلال الاجتماع السابق، فإن مناقشة اليوم ستشمل ممثلين عن البنتاجون، بما في ذلك كبار المخططين العسكريين الأمريكيين. لكن من غير المتوقع أن يحضر الرئيس جو بايدن الاجتماع.

تعتبر رفح المدينة الرئيسية الوحيدة في غزة التي لم تستهدفها القوات البرية الإسرائيلية بعد. ومع ذلك، وعلى الرغم من عدم مواجهة أي هجوم بري، إلا أن سكان المدينة، الذين يتألفون من مئات الآلاف من المدنيين النازحين، تعرضوا لضربات جوية لا هوادة فيها في الأشهر الأخيرة.

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