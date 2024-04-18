جوتيريش: العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة المستمرة منذ 7 أشهر خلفت جحيما مستعرا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنّ العمليات العسكرية الإسرائيلية التي دامت على مدار 7 أشهر جحيم إنساني مستعر وتسببت في مقتل عشرات الآلاف من الناس.

وأضاف "جوتيريش"، في كلمته أمام مجلس الأمن بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، ونقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "عانى مليونا فلسطيني من القتل والدمار والحرمان من المساعدات الإنسانية التي تنقذ الحيوات وأصبحوا على حافة المجاعة".

وتابع: "قد تفاقم العملية العسكرية في رفح الفلسطينية هذه الكارثة الإنسانية، كما أن أرقام الضحايا مروعة وغير مسبوقة في سرعتها وحجمها خلال فترة ولايتي كأمين عام للأمم المتحدة، فقد جرى الإبلاغ عن قتل أكثر من 13900 طفل فلسطيني في هجمات مروعة وعشوائية وطرأ ذلك مع قيود حادة فرضتها السلطات الإسرائيلية على توصيل المساعدات الإنسانية للشعب في غزة الذي يواجه حالة تجويع واسعة النطاق".