الباز: كلمة الرئيس خلال لقائه عاهل البحرين تهدف لحشد دولي لوقف عدوان غزة

قال المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تهدف لحشد رأي عام وموقف عربي ودولي لوقف العدوان على غزة في الحرب التي تستمر في شهرها السابع، مخلفة ورائها عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين.

وأكد "الباز" في تصريحات له اليوم، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه رسائل هامة إلى المجتمع الدولي بضرورة وقف العدوان على غزة والتحذير من إجراء أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية التي ستحدث كوارث إنسانية مفجعة بحق المدنيين، وتنذر بتوسع دائرة الصراع في المنطقة وتحولها إلى حرب إقليمية.

وثمن الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، كلمة الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى والتي أكد فيها أن زيارته للقاهرة تأتي في ظروف غاية في الدقة لما يتعرض له أهالى غزة، وفى لحظة فارقة سيتوقف عندها التاريخ، نتيجة استخدام القوة المفرطة في ترويع الآمنين وعقابهم جماعيا لإجبارهم على التهجير القسري في ظل مشاهدة عاجزة من المجتمع الدولى وغياب أى قدرة أو إرادة دولية لإنجاز العدالة أو حتى أبسط مفاهيم الإنسانية.

وأوضح أن الرئيس السيسي قد ناقش مع عاهل البحرين جهود البلدين والجهد العربى المشترك للتعامل مع هذا الوضع غير القابل للاستمرار فى غزة، مشددا الدعم الكامل للقيادة المصرية في جهودها التي تجلت على الصعيدين العربي والدولي، منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع، عاكسة دعم الشعب المصري لشقيقه الفلسطيني، مشيدا بإصرار مصر من خلال جهودها على أن تكون الشريان الأصيل لوصول المساعدات للشعب الفلسطيني في غزة.

وأشار إلى أن كلمة الرئيس السيسي تضمنت أهمية تماسك مصالح دول مجلس التعاون الخليجي وأمنها الإقليمي بالقاهرة، التي تؤكد أنهما خطوط حمراء وعمقا استراتيجيا مرتبط بالأمن القومي المصري لا يمكن المساس به، لتحقيق وحدة الصف العربي.