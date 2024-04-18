محافظ الدقهلية يبحث استغلال أصول الدولة غير المستغلة لتعظيم الاستفادة منها

بحث محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، اليوم/الخميس/، مع الأجهزة التنفيذية الإجراءات الواجب تنفيذها بشأن رفع وتوقيع بيانات ومعلومات الأصول المملوكة للدولة بنطاق المحافظة على الخريطة التفاعلية المطلوب تنفيذها للمحافظة.



ووجه مختار - خلال الاجتماع - بسرعة الانتهاء من حصر كافة أصول الدولة المستغلة وغير المستغلة وتحديد موقفها ووضعها بكافة بياناتها على الخريطة بهدف تعظيم استغلالها في المشروعات القومية وتعظيم الموارد، مقررًا تشكيل فرق عمل من كافة الجهات المختصة لحصر تلك الأصول على الطبيعية ووضعها على الخريطة التفاعلية لأملاك الدولة وتحديد احتياج كل مركز ومدينة وحي من تلك الأراضي لإقامة مشروعات عليها.



وأكد المحافظ، أهمية التنسيق الكامل بين كافة جهات الولاية والوحدات المحلية وبين أملاك الدولة بالمحافظة لسرعة حصر أصول الدولة، مشيرًا إلى عمل الجهاز التنفيذي للمحافظة كفريق عمل واحد من أجل النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية.



وفي سياق متصل، أكد المحافظ، تفعيل لجان المرور على مصانع تدوير المخلفات بنطاق الدقهلية ستتابع سير العمل بالمصانع للوقوف على أداء الشركة المصرية لتدوير المخلفات ومدى التزامها ببنود التعاقد المبرم بين المحافظة والشركة، لافتًا إلى أن الدقهلية رائدة في مجال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية بتنفيذ مصانع تدوير تستقبل شهريًا 3500 طن مخلفات بلدية.



وأشار إلى أنه يجرى حاليًا أعمال تطوير مصنع تدوير المخلفات ببلقاس ضمن مشروعات تنقية مصرف كتشنر بالمشاركة بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية وبدعم من بنك الإعمار الأوروبي.

وأضاف أنه يوجد 5 مصانع تدوير مخلفات بلدية بنطاق المحافظة تقدم خدمات المعالجة والتدوير المخلفات البلدية ونقلها والتخلص الآمن منها بالمدفن الصحي الهندسي بقلابشو.



ووجه مختار بتكثيف أعمال نقل المفروضات من الموقع ونقل تراكمات النصف مفروم من داخل الموقع وانتظام أعمال التدوير والمعالجة لكافة مدخلات المصنع من المخلفات البلدية.