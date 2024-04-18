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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يد الزمالك يفوز على بطل الكونغو ببطولة الكؤوس الأفريقية

صدى البلد

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على بي إم سي الكونغولي، بنتيجة 26/19 في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن مواجهات دور المجموعات لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، التي تقام في مدينة وهران الجزائرية.

قدم لاعبو الزمالك، أداءاً مميزاً خلال أحداث المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق بنتيجة 15 - 7، وواصل أبناء القلعة البيضاء سيطرتهم على مجريات الشوط الثاني، ليحسم كوماندوز اليد اللقاء بنتيجة 26/19

وتٌوج محمود خليل فلفل حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، بجائزة رجل المباراة، بعد المستوى المميز الذي قدمه في لقاء اليوم.

ويواصل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، تدريبات الجماعية غداً الجمعة،  استعداداً لمواجهة الترجي التونسي، المقرر لها في الثامنة مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.

ويتواجد "يد الزمالك" في المجموعة الرابعة بجوار فرق: الترجي التونسي وبي إم سي الكونغو".

وتضم قائمة "يد الزمالك" المشاركة في البطولة كل من: محمود خليل فلفل - هشام السبكي - أحمد الأحمر - أحمد مجدي - أكرم يسري - مؤمن زكي -أحمد حسام - عبدالله إمام- عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن دودو - مازن رضا - محمد ياسين  - عمر الفولي - محمد رضا فراد - محمد عبدالغني - محمد البسيوني مودي - أحمد سامح - زياد حشاد - خالد وليد - شادي خليل - عبدالحميد العربي

ويتكون الجهاز الفني لـ"يد الزمالك" من: حسن يسري رئيساً للجهاز، ومجدي أبو المجد مديراً فنياً، وإيهاب محسن مدرباً عاماً، ومحيي صلاح  مدرباً لحراس المرمى، وأشرف عز الدين رئيساً للجهاز الطبي، وجمال شعبان مديراً إدارياً، ومحمد سامي أبو وردة إدارياً، ومحمد أشرف أخصائياً للعلاج الطبيعي، وشريف حسين مدلكاً، وعلاء الدين أحمد محللاً للأداء، ومحمد علي مسؤولاً للمهمات.

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