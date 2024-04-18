الحكومة: انخفاض الأسعار 40% والمواطن يشعر بها خلال أيام

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الحكومة تابعت ما تم الاتفاق عليه قبل عيد الفطر المبارك لخفض أسعار السلع من 15 لـ 20% ثم خفضها إلى 30% عقب عيد الفطر.

وأضاف محمد الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مانشيت” المذاع عبر قناة "سي بي سي" تقديم الاعلامي جابر القرموطي أن أسعار السلع انخفضت في اسواق الجملة بنسبة تتراوح ما بين 30% ل 40% وسيشعر بها المواطن خلال الفترة القادمة.

السلاسل التجارية

وتابع الحمصاني أن انخفاض الأسعار بدأ يظهر في السلاسل التجارية وخلال ايام سيظهر في المحلات الصغيرة.

وقال إن الحكومة تتابع حركة الأسواق وتؤكد ضرورة اتاحه الدعم اللازم للمصنعين والمصدرين المصريين.

وأشار المتحدث باسم الحكومه إلى انخفاض أسعار بعض السلع بنسبة تتراوح ما بين 10% و 30% حسب نسبة المكون الأجنبي، وذلك مقارنة ما قبل التعويم.

وعن ضيوف مصر، قال متحدث الحكومة إنه يوجد 9 ملايين ضيف بمصر من نحو 133 دولة يعيشون بأمن واستقرار وأن رئيس الحكومة وجه الجهات المعنية بتدقيق اعداد اللاجئين والتكلفة التي تتحملها الدولة لرعايتهم.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لا يجب تحميل الضيوف غير المقيمين في مصر الاعباء الاقتصادية التي تواجهها الدولة ويتم تدقيق الأعداد للتنسيق مع الدول المانحة لتحمل جزء من رعايهم.