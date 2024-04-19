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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بركات: فيه حاجة غلط داخل الإسماعيلي.. فين الجماهير واللاعبين

صدى البلد

أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن هناك بعض الأمور الخاطئة في نادي الإسماعيلي خلال الفترة الحالية، وذلك بعد الهزيمة أمام زد بهدفين مقابل هدف.


وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فيه حاجة غلط في الإسماعيلي، الفريق بيواصل سلسلة التعثرات، واستكمال لنتائج الموسم الماضي.. الجمهور غاضب".


وأضاف: "لا يوجد أي رد فعل من الإسماعيلي بعد التأخر أمام زد، المباراة كانت تسير في اتجاه واحد.. أين لاعبي الإسماعيلي على أرض الملعب؟".


وتابع: "أحمد الشيخ هو منقذ الإسماعيلي في الفترة الماضية، والبعض يتساءل لماذا لا يلعب بشكل أساسي، ولكن المدرب هو صاحب القرار".


وأكمل: "مصطفى سعد كان نجم المباراة خصوصًا في الشوط الثاني، واستحق الحصول على جائزة أفضل لاعب في المباراة، واليوم زد يعود للطريق الصحيح بعد سلسلة من النتائج السلبية".


وواصل: "نعرف أن الإسماعيلي يمر بأزمات، خصوصًا من الناحية المادية، وهذا الأمر يعوق الأندية الكبيرة، ولكن على اللاعبين أن يساعدون الفريق، وأن يبذلون كل مجهودهم".


وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "هل يرضي محبي الإسماعيلي المشهد في المدرجات، الدرجة الثالثة كانت دائمًا أن تكون ممتلئة بالجماهير.. الإسماعيلي فريق كبير، إلا أنه لا يدافع جيدًا ولا يهاجم جيدًا في الوقت الحالي، ولا يجد أيضًا الدعم الجماهيري".

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