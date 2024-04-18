الإمارات تطالب إيران بضبط النفس ومنع اتساع دائرة التوتر بالشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على أهمية التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والعمل من أجل منع اتساع دائرة التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع حسين أمير عبداللهيان وزير خارجية إيران بشأن التطورات الخطيرة الراهنة في المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

كما أشار إلى أن تغليب الدبلوماسية والحوار هو السبيل لحل الخلافات وضمان أمن المنطقة وسلامة شعوبها.

وشدد أيضا علي أن السلام والازدهار والتنمية هو ما يجب أن تحظى به وتستحقه دول المنطقة.

كما بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وحسين أمير عبداللهيان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الجارين والمنطقة.