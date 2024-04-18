وزير الخارجية الأسبق: اقتحام إسرائيل لرفح الفلسطينية سيقحمها في مشكلات مع مصر

أكد الدكتور نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، أن المرحلة الحالية بالغة الصعوبة، مشيرا إلى أن التخطيط لاقتحام رفح الفلسطينية سيعقد الموقف تماما في المنطقة.

وقال نبيل فهمي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل يريد القضاء على عناصر حركة حماس، إضافة إلى اقتحام مدينة رفح الفلسطينية.

وتابع وزير الخارجية الأسبق، أن اقتحام إسرائيل لمدينة رفح الفلسطينية، سيقحمها في مشكلات مع مصر، مؤكدا أن أمريكا فقدت الكثير من مصداقيتها بعد دعمها لإسرائيل في الهجوم على غزة.