تشغيل مجمع دلهانس للصناعات الحرفية ببني سويف.. تفاصيل

في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بشأن دعم جهود التنمية الاقتصادية المحلية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بالمحافظة، ترأس اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد اجتماع اللجنة المختصة بتحديد آليات متابعة وطرح مشروع "مجمع الصناعات الحرفية" بدلهانس مركز الفشن.

حضر الاجتماع كل من علي حماد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، ومحمد أبو الفتوح مدير الشؤون القانونية، وعماد ربيع مدير الشؤون المالية، وعلاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية،بجانب مسؤولي إدارات التعاقدات والتوريدات، ومكتب خدمة المستثمرين، وممثلي هيئة تنمية الصعيد، في إطار التعاون بين المحافظة والجهات المختصة لتفعيل المشروع وتنفيذه على أرض الواقع.

وخلال الاجتماع، ناقش السكرتير العام المساعد عددًا من المحاور الأساسية، والاشتراطات الفنية والإدارية اللازمة لطرح مشروع مجمع الصناعات الحرفية ، الذي تم إنشاؤه تفعيلا لبروتوكول تعاون بين المحافظة وهيئة التنمية الصناعية،ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الصعيدوتعظيم الاستفادة من مواردها وزيادة الاستثمارات بها، بهدف إحداث نقلة نوعية في الأوضاع المعيشية للمواطنين وتوفير فرص لهم