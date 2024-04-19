الشرطة الكندية تعتقل أعضاء في شبكة قامت بأكبر عملية لسرقة الذهب

أعلنت شرطة منطقة بييل الكندية، عن اعتقال أو إصدار مذكرات توقيف ضد تسعة أشخاص، فيما وصف بأنه أكبر عملية لسرقة الذهب في تاريخ كندا.



ويُزعم أن المجموعة سرقت حاوية تحتوي على 6600 سبيكة ذهبية و2.5 مليون دولار نقدًا من مستودع "إير كندا" في المطار بعد وصولها من زيورخ في 17 أبريل 2023.



وألقت الشرطة القبض على شخص من فورت لودرديل في فلوريدا، بتهمة مساعدة رجل كندي يُشتبه في شرائه أسلحة في الولايات المتحدة لتهريبها إلى كندا باستخدام أرباح شحنة الذهب المسروقة من مطار تورونتو بيرسون الدولي. واحتجز آخر من برامبتون بمقاطعة أونتاريو، في الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بتهريب الأسلحة دوليًا، ويواجه تهمًا في كندا تتعلق بسرقة الذهب.



وفي الوقت نفسه، وُجهت تهم لمتهمين آخرين من برامبتون بالمشاركة في مؤامرة تهريب الأسلحة.