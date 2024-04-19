بعد الهجوم الإسرائيلي.. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تكشف حقيقة وقوع أضرار بالمواقع الإيرانية

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، عدم وقوع أضرار بالمواقع النووية الإيرانية بعد هجوم إسرائيلي بالمسيرات في وقت مبكر من هذا الصباح؛ مؤكدة أنها تراقب الوضع عن كثب بعد "هجوم أصفهان".

وشددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن المنشآت النووية لا ينبغي أن تكون هدفا في الصراعات العسكرية.

وقالت هيئة الرقابة الذرية التابعة للأمم المتحدة على منصة "اكس"، إنه لا يوجد أي ضرر للمواقع النووية الإيرانية.

وأضافت أن "رئيس الوكالة، رافائيل جروسي، يدعو إلى ضبط النفس الشديد من الجميع ويكرر التأكيد على أن "المرافق النووية لا ينبغي أبدا أن تكون هدفا في الصراعات العسكرية".

وأكدت الوكالة أنها "تراقب الوضع عن كثب".



وفعلت إيران فجر الجمعة دفاعاتها الجوية في محافظات عدة، بعد تقارير عن وقوع انفجار واحد على الأقل في وسط البلاد، بحسب ما نقلت فرانس برس عن وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

كذلك، عُلقت الرحلات التجارية من وإلى مطارات عدة، بما فيها طهران، وفق ما نقلت وكالة "مهر" للأنباء عن السلطات الملاحية.

ونقلت قناة "آيه.بي.سي" مساء الخميس عن مسؤول أمريكي كبير قوله "إن إسرائيل شنت ضربة ضد إيران ردا منها على الهجوم الإيراني الذي استهدف أراضيها في نهاية الأسبوع الماضي.

ويأتي هذا التصريح في وقت أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني فجر الجمعة بوجود تقارير عن "انفجارات مدوية" سمعت في محافظة أصفهان بوسط البلاد، مشيرا إلى أن أسبابها مجهولة. وسبق لإسرائيل أن أعلنت نيتها الرد على هجوم إيران ضد أراضيها.