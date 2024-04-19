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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إدارة الخارجة التعليمية تنهي استعداداتها لامتحانات نهاية العام الدراسي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد وصفي حسن مدير عام الإدارة التعليمية بالخارجة، بمحافظة الوادي الجديد، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي 2024/2023، بحضور محمد أبو الطاهر وكيل الإدارة، ومديري المدارس ومديري المراحل التعليمية المختلفة ومدير إدارة الخدمات التربوية، والتوجيه الفني والمتابعة والأمن والعلاقات العامة وذلك في إطار الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأكد وصفي حسن مدير عام الإدارة التعليمية في بيان، أهمية هذه المرحلة وحساسيتها، وشدد على ضرورة الانضباط من جميع أفراد العملية التعليمية فلا مجال للتهاون، وضرورة الاعتناء بتجهيزات مقار اللجان بكل تفاصيلها بداية من باب اللجنة وسورها، مرورًا بالفناء والسلم ودورات المياه، وانتهاءً بالفصول الدراسية.

واستعرض مدير عام الإدارة التعليمية، أهم التعليمات والإجراءات التى من شأنها ضبط سير الامتحانات، حيث وجه بضرورة التزام الموجهين واضعي الأسئلة بكافة ضوابط ورقة الامتحان، والتعليمات الواردة من الوزارة بهذا الخصوص، وسلامة ورقة الامتحان وجودتها من حيث الطباعة، كما شدد على ضرورة توفير المناخ المناسب لجميع الطلاب الممتحنين، والتعامل بحزم مع المخالفين، والتأكد من سلامة المراوح والإضاءة، والالتزام بضوابط وسائل الأمن والسلامة داخل وخارج اللجان.

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وأكد مدير إدارة الخارجة التعليمية، على عدد من النقاط، من أهمها، تطبيق لائحة الموانع داخل المدارس، منع استخدام المحمول داخل اللجان للطلاب والمعلمين.

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