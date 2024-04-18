بالتعاون مع الجانب الإماراتي.. محافظ الوادي الجديد يبحث إنشاء مصنع إنتاج أخشاب

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، وفدا من الهيئة العربية للتصنيع وشركة كابيتال الإماراتية برئاسة اللواء محمد أنيس رئيس وفد الهيئة، والمستشار محمد إبراهيم العضو المنتدى والمدير التنفيذي للشركة، وذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة بالمحافظة.

وأوضح الزملوط أن اللقاء بحث إنشاء مصنع إنتاج أخشاب mdf من مخلفات النخيل على مساحة ٧٦ فدانًا بمدينة الخارجة، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة و الهيئة بالشراكة مع الجانب الإماراتي، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة لجذب وتشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية، وبالتزامن مع اتساع رقعة المساحات المنزرعة بالنخيل بفضل نجاح المبادرة الرئاسية في الوصول لزراعة ٤.٥ مليون نخلة حتى الآن.

كما استعرض المحافظ خلال اللقاء أبرز المقومات التنموية والفرص الاستثمارية المتاحة، مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للاستثمارات الجادة. من ناحية أخرى، قام الوفد بجولة تفقدية شملت عدد من مزارع النخيل ومصنع تدوير مخلفات النخيل ومجمع التمور التابع للمحافظة.