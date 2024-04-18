عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالتعاون مع الجانب الإماراتي.. محافظ الوادي الجديد يبحث إنشاء مصنع إنتاج أخشاب

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، وفدا من الهيئة العربية للتصنيع وشركة كابيتال الإماراتية برئاسة اللواء محمد أنيس رئيس وفد الهيئة، والمستشار محمد إبراهيم العضو المنتدى والمدير التنفيذي للشركة، وذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة بالمحافظة.

 

وأوضح الزملوط أن اللقاء بحث إنشاء مصنع إنتاج أخشاب mdf من مخلفات النخيل على مساحة ٧٦ فدانًا بمدينة الخارجة، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة و الهيئة بالشراكة مع الجانب الإماراتي، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة لجذب وتشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية، وبالتزامن مع اتساع رقعة المساحات المنزرعة بالنخيل بفضل نجاح المبادرة الرئاسية  في الوصول لزراعة ٤.٥ مليون نخلة حتى الآن.

تعليم الوادي الجديد يعلن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

كما استعرض المحافظ خلال اللقاء أبرز المقومات التنموية والفرص الاستثمارية المتاحة، مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للاستثمارات الجادة. من ناحية أخرى، قام الوفد بجولة تفقدية شملت عدد من مزارع النخيل ومصنع تدوير مخلفات النخيل ومجمع التمور التابع للمحافظة.

أخشاب mdf الاستثمارات الاستثمارات العربية الاستثمارات العربي استثمارات العرب الفصل الدراسي الثاني العربية للتصنيع اللواء محمد أنيس متحانات للاستثمارات لفصل الدراسي الثاني لفرص الاستثمارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيه تراجع| أسعار الدواجن تخالف التوقعات وكرتونة البيض مفاجأة

توابع الهزيمة أمام الزمالك.. كولر يطلب رحيل مهاجم الأهلي

خلع ملابس العمرة ليرتدي الكفن.. تفاصيل مصرع رجل أعمال سقط من مصعد في الدور السابع

أعرف قرار المحكمة بشأن مرتضى منصور في اتهامه بسب الخطيب

1865 جنيهاً.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم| هتشتري ولا هتبيع؟

220 جنيهًا تراجع .. مفاجأة في أسعار اللحوم الآن بعد وصولها 500

مهدد بالسجن| سر غياب حسين الشحات عن المحكمة في قضية الشيبي.. وماذا طلب المحامي ؟

فوائد صلاة الضحى .. بكلمة واحدة وصف رسول الله من يحافظ عليها

موضوعات متعلقة

تعليم الوادى الجديد يتصدر الجمهورية بـ7 مراكز في مسابقات الصحافة المدرسية

ترشيحاتنا

الجارحي للجنايني: الأهلي حصد 16 بطولة حتى الآن من الزمالك

جوتيريش: حان الوقت لوضع حد للأعمال العدائية بغزة والوقف الفوري لإطلاق النار

ننشر تفاصيل التصفيات النهائية لمسابقة "تحدي القراءة العربي"

صندوق النقد: أوكرانيا بحاجة إلى 42 مليار دولار لدعم ميزانية 2024

400 ألف جنيه غرامة على لاعبي الأهلي.. شرط وحيد لإلغائها

مدبولي: أبلغنا إحدى السلاسل التجارية بإغلاق منافذه إذا لم يلتزم بالأسعار المخفضة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب المعاناة من طنين الأذن.. تعرف عليها

فستان لافت.. درة تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير

مفيد ولا ضار؟.. اعرف حقيقة تأثير المشي حافي القدمين على الصحة

من داخل الطائرة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا | شاهد

فيديو

تراجعت 50 جنيهًا.. الدواجن تخالف التوقعات ومفاجأة في سعر كرتونة البيض|تغطية خاصة

الفيفا يصدم الزمالك.. والكاف يلغي الكونفدرالية

هل تتأثر مصر بموجة السيول والفيضانات بالمنطقة؟

أسعار الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ