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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خنقه وعلقه على شجرة.. التفاصيل الكاملة لمقتل نباش زبالة في الإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

جريمة يندى لها الجبين بمحافظة الإسكندرية، حيث أقدم عامل على قتل زميله بعدما هتك عرضه بالقوة تحت التهديد، وقام بتعليقه على أوراق الشجر وفر هارباً.

وبدأت القضية القضية رقم 36505 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقت عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة باب شرقي يفيد بالعثور على جثة في حالة تعفن بالكامل داخل حديقة الشلالات الشهيرة بالمحافظة.

وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، لمعاينة الجثة، وتبين أن الجثة لشاب وفي حالة تعفن وينبعث منها رائحة كريهة للغاية، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وانتداب طبيب شرعي للكشف عن سبب الوفاة.

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تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات، والتي كشفت أن المتهم عامل في جمع الكرتون والخردة، وتعرف علي المجني عليه بمناسبة عملهم في جمع القمامة والكرتون واستدرجه إلى أحدي المناطق النائية بحديقة الشلالات لإبعاده عن أعين المارة وقام بهتك عرضه بالقوة تحت التهديد، وخوفا افتضاح أمره بين أوساط العاملين في مجال جمع القمامة والكرتون قرر إزهاق روحه بأن استخلص قطعة قماش قام بتمزيقها من القميص الذي كان يرتديه وقام بلفه حول عنق المجني عليه من الخلف حتي لفظ أنفاسه، ووضع علي الجثمان أوراق الأشجار وتركه وفر هاربا.

وقررت النيابة إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقة عامل بالإعدام شنقا لاتهامه بقتل زميله وسط المحافظة، وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة الأداة المضبوطة في الجريمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد المنعم الشناوي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار شارل وديع كامل، والمستشار تامر محمد سلامه، وسكرتير المحكمة فايز القطعاني.

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