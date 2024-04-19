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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصطفي يونس: إخفاء الكرات ليست سببا في هزيمة الأهلي من الزمالك

صدى البلد

علق مصطفى يونس، نجم الأهلي السابق، على إخفاء الفريق الأول لكرة القدم نادي الزمالك للكرات في الدقائق الأخيرة من مباراة الأهلي، في بطولة الدوري الممتاز.


 وقال مصطفى يونس، في تصريحات تلفزيونية ، ردًا على أن إخفاء الكرات السبب في هزيمة الأهلي: "موضوع إخفاء الكرات ليس السبب في هزيمة الأهلي، في مثل بيقول تعالى في الهايفة واتصدر، هو ده اللي حصل".


وأضاف: "إكرامي كان بيروح يجيب الكورة في ربع ساعة ويرجع في ربع ساعة، إحنا عندنا لعيببة وفريق فيي شمال أفريقيا اساتدة في تضييع الوقت".


وتابع: "هو الأهلي أحرز هدف وتم إلغاؤه؟ هو لاعبي الأهلي كانوا في مستواهم في المباراة وكولر أدار المباراة بشكل جيد ومكسبتش".

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