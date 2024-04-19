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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فتح ممر إنساني نهاية إبريل.. إعلام عبري: عملية رفح محسومة والسؤال عن توقيتها

هجوم رفح محسوم
هجوم رفح محسوم

أفادت وسائل  الإعلام الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن جيش الاحتلال قدم خطة تفعيل الممر الإنساني استعدادا للعملية البرية في رفح.

ونقل تلفزيون (آي 24 نيوز) عن مسؤولين قولهم إن "العملية العسكرية في رفح محسومة والسؤال الآن عن توقيتها".

وأشار  المسؤولون إلى أن فتح الممر الإنساني الذي تطالب به أمريكا في رفح نهاية أبريل.

وأضافت القناة "في إسرائيل يدركون أنه من دون زيادة المساعدات الإنسانية وتفعيل الممر سوف يعارض الأمريكيون العملية في جنوب القطاع".

كانت هيئة البث الإسرائيلية قد قالت أمس نقلا عن مصادر أمنية إن الجيش ينتظر الضوء الأخضر لبدء عملياته في رفح، موضحة أن دخول الجيش للمدينة سيكون على مرحلتين تتضمن الأولى إجلاء السكان والنازحين من المدينة بينما تتمثل الثانية في العملية البرية المتوقع أن تستمر أسابيع.

وعبر مسؤولون أمريكيون كبار عن مخاوفهم لنظرائهم الإسرائيليين إزاء خطط تنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال البيت الأبيض إن ممثلين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافقوا "على أخذ هذه المخاوف في الاعتبار" في أي تحرك عسكري في رفح

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