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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمر مرموش يقود تشكيل فرانكفورت المتوقع أمام أوجسبورج

صدى البلد

تترقب الجماهير موعد مباراة بين فريق آينتراخت فرانكفورت  الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري عمر مرموش - وأوجسبورج في الدوري الألماني. 

يُقام اللقاء في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة، على ملعب وتش بانك بارك، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من البطولة. يذاع اللقاء عبر قناة beIN SPORTS.

من المتوقع أن يتكون تشكيل آينتراخت فرانكفورت لهذه المباراة من: حراسة المرمى: كيفين تراب. خط الدفاع: روبين كوخ، بوتا، تينوريو، نكونكو. خط الوسط: نيجوسي، لارسون، هاسيني. خط الهجوم: عمر مرموش، فارس شعيبي، أنسجار كينوف.

ويحتل فريق آينتراخت فرانكفورت المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 42 نقطة، فيما يأتي أوجسبورج بالمركز السابع برصيد 39 نقطة، ما يجعل هذه المباراة ذات أهمية كبيرة في ظل التقارب بين الفريقين في النقاط والمراكز.

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