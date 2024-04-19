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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس بسيون: صيانة 32 كشافًا وتركيب 10 لمبات ليد جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نفذت رئاسة مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، حملة صيانة وإصلاح أعطال ورفع كفاءة أعمدة الإنارة ، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عددا من قرى المركز بجانب المدينة ، وذلك خلال  24ساعة.

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وأشرف على الحملة إسلام النجار رئيس مركز ومدينة بسيون ، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 32 كشافًا وتركيب 10 كشافات ولمبات ليد جديدة فى نطاق عددا من قرى المركز بجانب المدينة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

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وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد شدد على متابعة أعمال الصيانة أولاً بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.

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