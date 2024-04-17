محافظ الغربية يتابع عملية توريد القمح بشونة نمرة البصل بالمحلة عبر شاشات البث المباشر

تابع الدكتور طارق رحمي عملية تسليم الأقماح والتي بدأت من يوم 15 /4 /2024 في أماكن تجميع وتخزين محصول القمح للاطمئنان على تذليل كافة العقبات والتسليم في سهولة ويسر وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظاً على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والمساهمة في تخفيض الفاتورة الاستيرادية، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة سير وانتظام العمل داخل مواقع التخزين المختلفة بالمحافظة.

وأجرى المحافظ اتصالاً مرئيًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر لمتابعة عملية توريد القمح بشونة نمرة البصل بالمحلة والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 2000 طن و هنجر قرية الكرسة بطنطا والتي تبلغ سعتها التخزينية 2560 طن ، ومركزي تجميع الالبان ببسيون والذي يبلغ سعته التخزينية 2100 طن و قرية أبو صير بسعة تخزينية 3500طن .

وشدد المحافظ على المرور الميداني الدوري من اللجنة المركزية بمحافظة الغربية والمشكلة بقرار من الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لمتابعة بدء توريد القمح المحلى موسم 2024 بشون وصوامع محافظة الغربية.